Votorantim Cimentos, dueña de la cementera de Toral de los Vados, renueva su certificación de ‘Buen Lugar para Trabajar’

Votorantim Cimentos, empresa propietaria de la cementera de Toral de los Vados, ha logrado renovar la Certificación como un Gran Lugar Para Trabajar otorgada por la consultora internacional Great Place To Work, líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar. El reconocimiento incluye a los centros de producción del grupo en España, así como las sedes de Votorantim Cimentos España y la corporativa de la región Votorantim Cimentos Europa y Asia.

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional realizado por la consultora, que incluye un cuestionario global a las personas trabajadoras, la compañía ha obtenido esta certificación que acredita que Votorantim Cimentos es una organización con una cultura de alta confianza, capaz de atraer y fidelizar el talento. Las personas trabajadoras aseguran que Votorantim Cimentos es un excelente lugar para trabajar y este reconocimiento destaca el compromiso de la compañía con el bienestar de sus equipos.

Para Alberto Carrillo, director de Personal de Votorantim Cimentos, “renovar esta certificación nos llena de orgullo porque confirma que estamos construyendo un lugar de trabajo donde cada persona se siente segura, valorada y con oportunidades para crecer. Nuestro compromiso es claro: cuidar la salud, el bienestar y el desarrollo de quienes forman parte de Votorantim Cimentos, creando un entorno libre de accidentes y abierto a la diversidad, la inclusión y la equidad”.

Certificaciones y galardones

En este sentido, Votorantim Cimentos ha obtenido varios premios que avalan su estrategia en materia de Bienestar y Salud. El más reciente, el de Mi Empresa es Saludable, en la categoría de Bienestar Social, por las iniciativas relacionadas con la responsabilidad social corporativa y su impacto positivo en el bienestar de su plantilla y del entorno. Otros reconocimientos son el de Empresa Saludable de Aenor, el Premio Prevencionar o el de Empresa Saludable y Sostenible en Promoción de la Salud en el Trabajo otorgado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de Trabajo).

Además, cuenta con el sello Diversity Leading Company que certifica su compromiso como empresa líder en diversidad, equidad e inclusión y está adherida al Programa Emidis de la Federación Estatal LGTBI+ para impulsar la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género en sus espacios de trabajo, y posee el Empowering Women´s Talent, que reconoce el esfuerzo de la empresa por impulsar el talento y liderazgo femeninos.