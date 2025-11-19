La red de tuberías de fibrocemento de Fuentesnuevas, en Ponferrada, sigue sin renovarse

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista ponferradino denuncia el incumplimiento flagrante del compromiso del acuerdo que permitió la abstención de su partido en los presupuestos: la renovación urgente de la red de tuberías de fibrocemento de Fuentesnuevas, una infraestructura cuya sustitución hasta el propio equipo de gobierno calificó como “una de las obras más importantes y necesarias del mandato”.

El pasado 29 de noviembre de 2024, la Junta de Gobierno Local aprobó el Proyecto de Renovación de la red de transporte de abastecimiento de agua en la Avenida de Galicia, entre el Camino del Francés y la glorieta de la Carretera de los Muelles, con un presupuesto de 289.218 euros.

Poco antes, el 18 de noviembre de 2024, la concejala de Fomento, Lidia Coca, anunciaba públicamente que la licitación estaría lista “antes de que concluyera noviembre”, y subrayaba la urgencia de sustituir la tubería de fibrocemento tras los múltiples reventones sufridos por el barrio.

Ahora, cuando se acaba de cumplir un año del anuncio a bombo y platillo, no hay obra, no hay licitación y no hay nada. En la última Comisión de Urbanismo el equipo de gobierno informó que el proyecto aprobado hace ya casi un año está ahora pendiente de otro nuevo proyecto, sin explicación técnica clara, sin plazos y sin justificación.

Se comprometieron con los vecinos, se comprometieron con el PSOE y se comprometieron públicamente. Pero aún no se ha llevado a cabo. La renovación de la red de fibrocemento es un punto expresamente incluido en el acuerdo presupuestario entre el gobierno municipal y el grupo socialista. Fue el propio PP quien señaló que esta actuación debía realizarse de manera inmediata, alegando su carácter prioritario tras los continuos cortes de agua.

Este retraso injustificado no solo constituye un incumplimiento político, sino que tiene consecuencias reales para los vecinos de Fuentesnuevas, pues se acerca ya el invierno y aumentan las probabilidades de que sufran cortes de agua y averías constantes. Además de convivir con el riesgo permanente de quedarse sin suministro.

Si el Ayuntamiento no tenía intención de cumplir, no tenía razón para haber generado expectativas ni con el presupuesto ni con los anuncios de noviembre de 2024, porque para quienes viven allí, “inminente” no puede significar esperar un año sin avances.

Desde el grupo socialista le requieren al equipo de gobierno ponferradino que deje de utilizar la propaganda y las promesas de proyectos para hacerse la foto obteniendo titulares y después los abandone en un cajón. ‘’Esto no puede justificar el anuncio de una obra y que un año más tarde no esté ni en condiciones de empezar’’.