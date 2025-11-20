El Munic de Carracedelo invita a descubrir la historia de Frankenstein

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La sala del Munic de Carracedelo de Pesadilla antes de Navidad estrena un mágico árbol de Navidad que se une a Jack en sus divertidas travesuras y en su disparatada misión por convertirse en el inigualable Santa Clavos. Una sorpresa luminosa para grandes y pequeños.

Además, este fin de semana llega al museo una propuesta única: un gabinete de emociones y curiosidades pre-victorianas que sumerge al visitante en la época en la que la ciencia coqueteaba con lo imposible.

La experiencia invita a descubrir la fascinante historia de Mary Shelley, la joven autora que dio vida a una obra maestra en un Londres dividido entre la modernidad y el temor al futuro: Frankenstein. Entre rumores de saqueos de cementerios, experimentos con cadáveres y destellos de electricidad que parecen capaces de recrear la vida, esta visita desentierra los secretos de una de las criatura más icónicas de la literatura universal, rivalizando con Drácula como icono del terror decimonónico.