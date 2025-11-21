Santiago Castelao dona a Villafranca del Bierzo el dinero logrado con su libro ‘Calle del Agua’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Coalición por El Bierzo informa de que el concejal Santiago Castelao ha hecho efectivo el ingreso íntegro en la cuenta del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo del dinero recaudado por la venta de su libro Calle del Agua.

La técnica de Turismo Cristina, fue la encargada de realizar el ingreso en presencia del autor, formalizando así la entrega total de los fondos obtenidos gracias a la buena acogida de la publicación entre vecinos, visitantes y peregrinos, reafirmando el compromiso desinteresado de Santiago Castelao con el municipio y con la divulgación del patrimonio histórico de Villafranca del Bierzo. El concejal destinó la totalidad del importe a las arcas municipales.

El libro, elaborado coincidiendo con la finalización de las obras de la Calle del Agua, ofrece un detallado recorrido histórico, visual y cultural por una de las vías más emblemáticas de la villa, cuyo pasado comercial, artesanal y jacobeo constituye un valor esencial para la identidad local.