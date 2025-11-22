El Aula Arqueológica renacerá como el «buque insignia» de Las Médulas

Tan solo unos días antes de que el fuego que arrasó buena parte del Monumento Natural de Las Médulas consumiera, por completo, el Aula Arqueológica, el equipo de arquitectos de la Universidad de Valladolid (UVa) que había resultado adjudicatario del proyecto inicial de renovación de ese edificio que se había quedado obsoleto acababa de entregarlo. Nada se pudo hacer y hubo que empezar de cero. Por lógica y urgencia, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura de Castilla y León encomendó a ese mismo grupo la reconstrucción y, tres meses después, el nuevo proyecto ya está supervisado por Patrimonio y tiene informe favorable del Ayuntamiento de Carucedo. Por tanto, la nueva Aula Arqueológica de Las Médulas, ubicada en el pueblo de Médulas, empezará a ser una realidad muy pronto.

«No tenía sentido recuperar parcialmente el edificio después del incendio y se hizo una demolición. El nuevo, un sistema prefabricado que permite una mayor rapidez y también mayor funcionalidad, será un edificio más grande, de 500 metros cuadrados, y estará dividido en dos plantas. Dadas las particularidades de la parcela en la que se ubica, semienterrada, el acceso se hará por la planta alta», explicó el arquitecto y codirector del equipo redactor del proyecto, Darío Álvarez.

Él mismo, coordinador del Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural de dicha universidad, forma parte del grupo autónomo de expertos que la Fundación Las Médulas nombró el pasado año para la elaboración del nuevo Plan de Gestión Integral del Patrimonio de la Humanidad y tras el devastador incendio de agosto, se ha integrado también en el equipo técnico interinstitucional para la recuperación de Las Médulas que se reunió, por última vez, este pasado viernes.

Vista de la fachada principal.LAB/PAP

«Hemos buscado una especie de contenedor en dos alturas y totalmente accesible, sostenible desde el punto de vista energético y con una imagen que evoca a las propias formaciones geológicas que quedaron tras los derrumbes de la antigua mina de oro», describe Álvarez.

A la planta alta se accederá a través de un porche exterior y en ella se ubicarán el vestíbulo, la recepción, aseos y una gran sala de exposiciones; mientras que en la planta baja habrá otra de exposiciones, un taller polivalente de actividades y un área de despachos con vista a trasladar ahí la sede de la Fundación Las Médulas, que actualmente opera desde la Casa del Parque de Carucedo. Desde ese mismo nivel, se accederá al jardín exterior, enfocado también a la realización de actividades didácticas y recreativas, y con una zona específica dedicada a la memoria del fuego, en la que se colocarán algunas de las piedras del edificio anterior incendiado. Todo ello con un presupuesto de 1,7 millones de euros, sin contar el equipamiento y la instalación expositiva, que ya dependerán directamente de la Fundación.

Acceso a la nueva Aula Arqueológica.LAB/PAP

«El Aula Arqueológica es el edificio que más sufrió, junto con un restaurante contiguo, y el objetivo es que se convierta en el buque insignia de Las Médulas, en algo muy identificativo», apuntó el arquitecto que, de momento, no se aventura a dar plazos para el inicio de las obras. «Lo antes posible», dice. Lo qué si tiene claro es el plazo de ejecución, de siete meses.

Prefabricado y sostenible

El nuevo edificio del Aula Arqueológica se plantea con un alto grado de prefabricación —tanto en su estructura como en su acabado exterior- mediante paneles con una textura de diseño con bandas horizontales y estrías que evocan los cortes del terreno en ciertas zonas de Las Médulas, especialmente en los escarpes del Mirador de Orellán. En esa idea ahonda también la coloración «en tonos ocres tierra/madera que dialoguen con el paisaje», explica Darío Álvarez.

«Se plantea como un edificio contemporáneo, pero que hable con un paisaje del tiempo y de la memoria tan importante como el de Las Médulas», añade antes de ir más allá en su argumento: «La entrada será un porche excavado, mediante sustracción de espacio, en alusión a las oquedades que pueblan» el Espacio Cultural y Natural y, en ciertos puntos de las fachadas, «aparecerán elementos de miradores que se orientan específicamente hacia fragmentos concretos del paisaje de Las Médulas, en una visión pictórico-paisajista».

Diseño de una de las fachadas laterales.LAB/PAP

Además de simbólico, el objetivo del equipo de arquitectos encargados de la redacción del proyecto también quiere que el edificio del Aula Arqueológica sea también «modélico» desde el punto de vista la sostenibilidad. Por ello, estará dotado de energías renovables: climatización de suelo radiante por aerotermia, sistema de renovación del aire, iluminación por led de bajo consumo, alta eficiencia energética y completo aislamiento mediante cerramientos especiales con rotura de puente térmico, al igual que las carpinterías. «Añadimos también energía fotovoltaica», afirmó el arquitecto.

Experiencia en Las Médulas

Todos los integrantes del equipo redactor del proyecto de la nueva Aula Arqueológica de Las Médulas —avanzado en la útima edición de AR-PA Turismo Cultural- son miembros del Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural (LAB/PAP), un grupo de investigación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid que, en los últimos años, ha desarrollado una importante actividad en Las Médulas con la realización de diferentes proyectos. «Todo lo que hacemos nosotros tiene una parte de investigación previa. Trabajamos en lugares especiales y en Las Médulas, conocemos bien el terreno», afirma Darío Álvarez.

Patio de la nueva Aula Arqueológica.LAB/PAP

La protección y adecuación para su visita tanto de la Domus Romana de Pedreiras de Lago (Lago de Carucedo) como del Castro Peña del Hombre (Priaranza del Bierzo), la pasarela-mirador de La Cuevona y la Encantada y la recuperación y puesta en valor de un tramo del canal romano de Yeres (Puente de Domingo Flórez) son proyectos realizados por este grupo de arquitectos, además del diseño de la reforma del Aula Arqueológica que se había proyectado antes de que el fuego la destrozara por completo. Un incendio que también afectó al tramo de canal de Yeres en el que estaban trabajando.

Interior del edificio.LAB/PAP

El coordinador de este Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural de la Uva, Darío Álvarez acumula una larga experiencia en yacimientos arqueológicos, como los de Clunia (Burgos) y Tiermes (Soria); así como villas y calzadas romanas, paisajes arqueológicos y culturales y el Camino de Santiago. Él mismo y el arquitecto Miguel Ángel de la Iglesia son los directores de proyecto del Aula Arqueológica de Las Médulas, en el que también han trabajado Sagrario Fernández, Carlos Rodríguez, Flavia Zelli, Laura Lázaro, Lara Redondo y Ana Muñoz.