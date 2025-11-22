El libro 'Romaria Internacional', sobre el festival del mismo nombre, es presentado en Villafranca del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Romaria Internacional, el libro que recoge la historia de este Festival de Música y Danza que durante años se celebró en Villafranca del Bierzo, se ha presentado el 22 de noviembre con asistencia de su director, Bernardo Valiño y de Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, ex conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia y principal creador del Xacobeo, en colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.

La Asociación de Amigos de Villafranca, actualmente inactiva, guarda entre sus antiguos socios un agradecido recuerdo a los promotores de la Romaria Internacional que marcó un hito en la vida cultural villafranquina cuya historia ahora se presenta.

A este reconocimiento se suma el del Xacobeo que, sobre las raíces del Camino de Santiago y del Año Santo, se ha consolidado como un fenómeno social, cultural y económico de éxito. El Xacobeo es factor principal del desarrollo del Bierzo y por tanto de Villafranca, cuya pervivencia suscita recientemente algunas incertidumbres sobre las que conviene reflexionar con la presencia de su principal promotor.