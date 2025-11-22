El libro 'Romaria Internacional', sobre el festival del mismo nombre, es presentado en Villafranca del Bierzo
Marcó un hito en la vida cultural villafranquina
Romaria Internacional, el libro que recoge la historia de este Festival de Música y Danza que durante años se celebró en Villafranca del Bierzo, se ha presentado el 22 de noviembre con asistencia de su director, Bernardo Valiño y de Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, ex conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia y principal creador del Xacobeo, en colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.
La Asociación de Amigos de Villafranca, actualmente inactiva, guarda entre sus antiguos socios un agradecido recuerdo a los promotores de la Romaria Internacional que marcó un hito en la vida cultural villafranquina cuya historia ahora se presenta.
A este reconocimiento se suma el del Xacobeo que, sobre las raíces del Camino de Santiago y del Año Santo, se ha consolidado como un fenómeno social, cultural y económico de éxito. El Xacobeo es factor principal del desarrollo del Bierzo y por tanto de Villafranca, cuya pervivencia suscita recientemente algunas incertidumbres sobre las que conviene reflexionar con la presencia de su principal promotor.