Molinaseca se queda sin servicio sanitario

Por vacaciones del médico titular

Cartel informativo sobre el cierre del consultorio médico.

Cartel informativo sobre el cierre del consultorio médico.DL

Ponferrada

El municipio de Molinaseca se encuentra sin servicio sanitario debido a las vacaciones del médico titular y que no se ha previsto una sustitución para cubrir esos días. Según Coalición por el Bierzo (CB), el consultorio médico se cerró sin previo aviso, y solo después de que algunos vecinos expresaran su preocupación se colocó un cartel con los membretes del Sacyl y de la Gasbi informando de que permanecería sin servicio del 18 al 27 de noviembre. 

Asimismo, el 20 de noviembre se desplazó el médico de Campo para abrir sin previo aviso a las 12.00 horas, cuando los jueves el médico titular va a Onamio. A día de hoy no se sabe donde habrá atención médica el próximo jueves.

CB quiere trasladar a la Gerencia de Atención Primaria su confianza en que se puedan adoptar las medidas necesarias para garantizar una atención sanitaria estable.

