Molinaseca se queda sin servicio sanitario

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El municipio de Molinaseca se encuentra sin servicio sanitario debido a las vacaciones del médico titular y que no se ha previsto una sustitución para cubrir esos días. Según Coalición por el Bierzo (CB), el consultorio médico se cerró sin previo aviso, y solo después de que algunos vecinos expresaran su preocupación se colocó un cartel con los membretes del Sacyl y de la Gasbi informando de que permanecería sin servicio del 18 al 27 de noviembre.

Asimismo, el 20 de noviembre se desplazó el médico de Campo para abrir sin previo aviso a las 12.00 horas, cuando los jueves el médico titular va a Onamio. A día de hoy no se sabe donde habrá atención médica el próximo jueves.

CB quiere trasladar a la Gerencia de Atención Primaria su confianza en que se puedan adoptar las medidas necesarias para garantizar una atención sanitaria estable.