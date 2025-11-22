La Alianza Bierzo Cabrera apoya la manifestación del 23 de noviembre en León

Imagen de archivo de una pasada manifestación contra los incendios.L. DE LA MATA

La Alianza Bierzo Cabrera, que aglutina a más de 30 entidades, asociaciones y agentes sociales de ambas zonas, ha emitido un comunicado formalizando su apoyo incondicional a la Plataforma Respeto y a la manifestación convocada en León para el 23 de noviembre.

La movilización, bajo el lema ''Por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, por nuestra gente'', denuncia la negligente gestión forestal y la falta de planificación ante los incendios forestales sufridos este verano, así como el abandono estructural del medio rural.

''Como Coordinadora nacida de la emergencia, nuestro compromiso es exigir respeto institucional. No puede haber resiliencia ni futuro digno sin políticas serias y presupuestos estables para nuestro territorio. Los incendios son la expresión más dramática de un modelo que deja a nuestras comarcas en una situación de abandono'', ha señalado la portavoz Nancy Prada.

La Alianza Bierzo Cabrera anima a todas las personas y entidades de sus zonas a desplazarse a León para sumarse a esta marcha en defensa de un cambio urgente en la gestión de los recursos y la protección del territorio.

''Necesitamos demostrar que el compromiso de nuestra tierra con el futuro del medio rural es total. Hacemos un llamamiento a la participación masiva para que la voz de nuestra comarca se escuche fuerte y clara en la capital'', concluye el comunicado.