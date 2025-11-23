Miguel Álvarez Gundín se convierte en el primer padrino del Festival de Exaltación de Productos de Calidad del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Miguel Álvarez Gundín se convirtió para la historia en el primer Padrino del Festival de Exaltación de Productos de Calidad del Bierzo. El hostelero se acaba de jubilar recientemente y se le notó muy ilusionado por el homenaje. ''En nuestro caso, al ser un bar, con lo que más trabajábamos era con la DO Bierzo, donde estábamos encantados de poder ofrecer más de 200 referencias. Poder enseñar la comarca a los de fuera.''

El Casino Club La Tertulia de Ponferrada acogió este festival, amparado bajo los ocho sellos de calidad del Bierzo, con la colaboración del Ayuntamiento y la organización surgida del hermanamiento de las asociaciones de comercio #elcentromola y la asociación cultural y deportiva Casino Club Naútico La Tertulia, la participación y degustación tuvo un coste de 45,90 euros.

Gundín contó que han sido ''treinta y tantos años trabajando con gente de fuera, de paso, viajantes, camioneros. Todos opinaban que el Bierzo es casi un paraíso gastronómico. La comida junto con un mencía o un godello espectaculares. Me pillas en frío para poder decir cuál sería el noveno sello de calidad, pero cualquier producto de aquí de la tierra podría convertirse en ello''.

''Agradezco mucho que se haya reconocido mi labor de tantos años de trabajo como hostelero. Acabar una vida de trabajo así. Gundín son sus clientes, es Ponferrada, es Bierzo, y seguirá, ya que queda en nuevas manos'', finalizó emocionado.