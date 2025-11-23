Una casa de Pieros, en Cacabelos, queda totalmente calcinada y la contigua sufre daños en la fachada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

A las 19.13 horas del sábado 22 de octubre una dotación de bomberos se desplazó hasta la localidad de Pieros (concretamente a la calle San Roque), en el término municipal de Cacabelos, para intervenir en un incendio declarado en una vivienda. El operativo acudió con una autobomba y un vehículo de trabajo en altura.

A su llegada, los vecinos y una patrulla de la Guardia Civil intentaban contener las llamas mediante el uso de mangueras. Para entonces, parte de la cubierta ya había colapsado y el fuego había comenzado a propagarse a dos fachadas una vivienda colindante.

Los primeros trabajos de extinción se centraron en frenar la propagación hacia la vivienda anexa, logrando evitar que el incendio llegara a penetrar en su interior. No obstante, la elevada temperatura generada por el incendio provocó daños en sus muros de fachada.

La vivienda donde se originó el incendio, en la que residía un matrimonio, quedó completamente calcinada. Según todos los indicios, el inicio del incendio se encuentra en una chimenea francesa.