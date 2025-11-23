La Biblioteca Municipal de Ponferrada lanza una nueva edición de 'Tierra de Paso'

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal Valentín García Yebra de Ponferrada sigue, un año más, con Tierra de Paso, ciclo de cine en versión original con subtítulos en español. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Tras haber recorrido los siete idiomas que se imparten en la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada (a través de destacadas películas inglesas, francesas, alemanas, entre otras), esta octava edición propone una selección de cintas que giran en torno al ciclo vital de la vida: nacimiento, matrimonio y muerte, así como otros momentos cruciales por los que pasa la sociedad, como la adolescencia, la jubilación, la vejez, la emigración o el desempleo.

Las proyecciones serán los lunes a las 19.00 horas, en el Salón de Actos Ovidio Lucio Blanco. La programación es la siguiente: 24 de noviembre, El Viejo Roble de K. Loach; 1 de diciembre, Tierra de Abundancia de W. Wenders; y 15 de diciembre, A Propósito de Schmidt de A. Payne.