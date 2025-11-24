El corte de la carretera LE-5307 entre Molinaseca y Onamio, posible causa añadida a la problemática con el médico

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Como ya publicó este periódico hace unos días, el consultorio médico de Molinaseca cuenta con un aviso de cierre entre los días 18 y 27 de noviembre, debido a las vacaciones del facultativo titular. Sin embargo, el 20 de noviembre se desplazó el médico de Campo para abrir sin previo aviso a las 12.00 horas, cuando los jueves el médico titular va a Onamio.

Respecto a este último punto, hay que tener en cuenta que la carretera LE-5307 entre Molinaseca y Onamio, se encuentra en obras de ensanche y mejora desde el 10 de noviembre hasta el 20 de diciembre, periodo durante el cual esta carretera permanece cerrada al tráfico las 24 horas del día.

Hay itinerarios alternativos pero como se quejan los vecinos: ''suponemos que nadie se quiere dar una vuelta turística por la A-6, San Miguel, Calamocos y Onamio. Y el mismo recorrido a la inversa para llegar al consultorio de Molinaseca. Un recorrido de cinco minutos se convierte en media hora, suponiendo que todo vaya bien. Resumiendo, no hay voluntad para hacer la vida más fácil a las personas mayores de los núcleos rurales''.