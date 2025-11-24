Herido un hombre de 77 años tras sufrir un atropello en Ponferrada
En la avenida de Portugal de la capital berciana
Un hombre, de 77 años de edad, resultó herido esta mañana tras sufrir un atropello en la avenida de Portugal de Ponferrada, a la altura de la comisaría de la Policía Municipal. El suceso ocurrió a las 7.35 horas y la víctima, que permaneció consciente, presentaba un golpe en la cabeza y heridas en una pierna.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso del suceso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a las Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió a la zona una UVI móvil en la que el hombre fue trasladado al Hospital El Bierzo.