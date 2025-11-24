Herido un hombre de 77 años tras sufrir un atropello en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un hombre, de 77 años de edad, resultó herido esta mañana tras sufrir un atropello en la avenida de Portugal de Ponferrada, a la altura de la comisaría de la Policía Municipal. El suceso ocurrió a las 7.35 horas y la víctima, que permaneció consciente, presentaba un golpe en la cabeza y heridas en una pierna.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso del suceso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a las Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió a la zona una UVI móvil en la que el hombre fue trasladado al Hospital El Bierzo.