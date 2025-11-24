Peñalba de Santiago, en Ponferrada, tendrá desde el 26 de noviembre un taxi monovolumen a la demanda

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, y el delegado territorial del entre en la provincia, Eduardo Diego, confirmaron hoy que los vecinos de Peñalba de Santiago, en el municipio de Ponferrada, contarán a partir del miércoles 26 de noviembre con un taxi monovolumen que sustituirá al autobús a la demanda, que no puede llegar al pueblo debido al derrumbe en la carretera que circula por el valle del Oza.

Ante este problema, se habilitará este taxi que llegará a Peñalba por el Alto de la Cruz, una carretera muy compleja por la que no puede acceder un autobús ni microbús, por lo que se ha buscado esa fórmula con el objetivo de no dejar aislados a los vecinos que no dispongan de vehículo propio.

“Este miércoles empieza ya. Es un monovolumen con varias plazas. Irá por el acceso del Alto de la Cruz. Es un cierto rodeo, pero no se puede acceder por otro sitio”, explicaron Diego y Sanz Merino.

“Dada la dificultad que tiene el Alto de la Cruz, hay que hacerlo así”, añadió el delegado, quien concretó que tendrá los mismos horarios que el autobús a la demanda. “Es un taxi monovolumen que permitirá ese desplazamiento”.

El consejero recordó que la carretera donde se encuentra el derrumbe pertenece a la Diputación de León, por lo que instó a esta administración a resolver el problema cuanto antes.