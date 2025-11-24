El consejero autonómico de Movilidad, Sanz Merino, se muestra satisfecho con la nueva travesía de Vega de Valcarce

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En su visita a la localidad de Vega de Valcarce, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha puesto en valor las actuaciones que se ejecutan en la provincia y que están en fase de finalización, con un horizonte temporal en la segunda quincena del próximo mes de diciembre. Se están desarrollando con fondos europeos y deben estar finalizadas para entonces, algo que, si la climatología lo permite, se cumplirá. “Yo creo que vamos bien. Vamos a ser capaces de terminar”, dijo. La alcaldesa de la localidad, Alba Rodríguez, le acompañó durante su recorrido.

El proyecto leonés adjudicado en 1.192.548 euros contempla dos actuaciones, avanzando en su fase final la travesía entre de Ambasmestas y Ruitelán, en Vega de Valcarce, en pleno Camino de Santiago Francés; y habiéndose ejecutado ya la del municipio de Riello.

“El objetivo de este ambicioso proyecto era mejorar la convivencia entre el peatón y el vehículo a su paso por estas localidades, además de impulsar su seguridad, en especial en esta localidad, que es un paso habitual del Camino de Santiago Francés”, ha indicado el consejero durante su visita.

Las principales actuaciones se han realizado en Vega de Valcarce y Ambasmestas a lo largo de cuatro kilómetros de la carretera N-006A, entre los puntos kilométricos 424+540 y 428+610, incluyendo el acceso al núcleo de Ruitelán. Los trabajos han planteado la completa renovación del firme de la calzada, así como la construcción de nuevos tramos de acera en puntos clave para la circulación peatonal. Destaca la creación de una senda peatonal segura junto a la carretera para proteger a los peregrinos que transitan por esta ruta jacobea. “Se ha realizado de una manera muy respetuosa con el entorno. Es una satisfacción ver una inversión de este tipo, en una zona rural, y que mejore los servicios públicos”, comentó Sanz Merino.

En el núcleo urbano de Ambasmestas existe acera en ambos márgenes y en Vega de Valcarce, en la margen derecha, y se ha realizado una nueva acera iluminada a la salida de esta localidad en un tramo de unos 50 metros, hasta la intersección con la N-6 cerca de Ruitelán. En este tramo se van a instalar sistemas de protección con barreras metálicas. En definitiva, el objetivo es garantizar la seguridad y comodidad en el peregrinaje de esta ruta jacobea.

El proyecto de humanización también contempla la accesibilidad al transporte público, con nuevas marquesinas con señalización moderna. También se han renovado la señalización y las barreras de seguridad. Por otro lado, se han tenido que paralizar las intervenciones previstas en la carretera entre Toreno y Páramo del Sil, tras la renuncia de la empresa concesionaria. “Esperamos recuperarla cuando se apruebe el presupuesto”, confirmó el consejero, quien también cifró en 3,27 millones de euros el dinero que se tuvo que invertir en la CL-631 tras la actuación de emergencia por el argayo en esa carretera, a la altura de Páramo del Sil. “Fue muy complejo, muy difícil”, insistió.