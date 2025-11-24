El helicóptero medicalizado del Bierzo empezará a operar en enero desde Cueto

Ya se sabía que el Área de Salud del Bierzo va a contar con un helicóptero medicalizado para urgencias sanitarias de uso exclusivo y, ahora, se conoce también que empezará a operar el próximo mes de enero y lo hará desde la base de Cueto, que compartirá con el helicóptero de Medio Ambiente. La directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización de la Consejería de Sanidad, Silvia Fernández, lo anunció al término de una nueva reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Garantía Asistencial del Bierzo, celebrada ayer en el hospital.

Fernández puso el servicio de helicóptero como ejemplo de que los compromisos adquiridos para mejorar la situación de la sanidad en el Bierzo y Laciana se están cumpliendo. De hecho, tanto ella como el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz, aseguraron estar satisfechos con el grado de cumplimiento de ese plan. La cobertura de la plantilla de Oncología con cuatro profesionales, la implantación de la cirugía robótica, la próxima apertura de una unidad de ictus, las obras de Rehabilitación, «que están a punto de concluir», y los cambios estructurales en el servicio de Cardiología fueron algunos avances destacados.

La situación del servicio de Otorrinolaringología, colapsado por falta de profesionales según la denuncia del sindicato Singefe, también fue un asunto abordado por el gerente del área de sanitaria ante los medios de comunicación. Ortiz quitó presión al asunto, reconoció el movimiento de profesionales y también que la actividad asistencial se va a apoyar nuevamente en médicos venidos de otros hospitales de la Comunidad.

«No hay riesgo de quedarse con un solo profesional. Las especialidades van cambiando, los médicos se trasladan, se mueven y hay cambios y bajas. Y en estas contingencias tenemos que ir trabajando. Ya estamos en ello para hacer una cobertura lo más adecuada, como se ha venido haciendo con otros servicios», dijo el máximo responsable de la sanidad de la comarca.

Aunque la directora general de Asistencia Sanitaria aseguró que «se han cumplido la mayor parte de las medidas que exigía el plan», también reconoció dificultades que han lastrado algunos avances. «Estamos sometidos a la Ley de Contratos y obras como las de Rehabilitación y Radioterapia no han ido todo lo rápido que nos gustaría», apuntó. Por su parte, el presidente del Consejo Comarca, Olegario Ramón, afirmó que «todavía queda mucho por hacer» y pidió «un esfuerzo adicional» a la Consejería de Sanidad.