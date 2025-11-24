La Junta estudia el acceso a Villafranca del Bierzo por su puente medieval

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, han mantenido, el 24 de noviembre, una reunión de trabajo en la que han abordado las actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad al núcleo urbano desde la N-6 y avanzar en la protección del patrimonio histórico de la localidad.

Durante el encuentro, el consejero ha mostrado su compromiso de colaboración institucional mediante un estudio que se presentará antes de finalizar el año y que permitirá impulsar los trabajos técnicos que permitan determinar la solución más adecuada para el acceso al puente medieval (de titularidad municipal), situado en pleno centro de Villafranca.

Sanz Merino ha subrayado que «este avance permitirá contar con una base técnica precisa y realista, imprescindible para adoptar cualquier decisión futura sobre la alternativa más viable, garantizando tanto la seguridad como la preservación de los valores históricos y urbanos del municipio».

El encuentro ha servido para consolidar una hoja de ruta conjunta basada en la cooperación y en la gestión útil, con el objetivo de seguir mejorando la movilidad en Villafranca del Bierzo y ofrecer soluciones que respondan a la realidad del municipio y a sus necesidades de futuro.

La Junta mantiene así su línea de trabajo centrada en la eficacia, la responsabilidad y el apoyo a los municipios, acompañando a los ayuntamientos en la búsqueda de soluciones viables y respetuosas con el entorno patrimonial.