Ciuden organiza varios actos relacionados con el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer

La Ciuden ha programado para esta semana varias actividades en las instalaciones de La Térmica Cultural y de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía. Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural acoge el jueves, 27 de noviembre, a las 20.00 horas, la proyección del cortometraje Sacrificio. Se trata de una obra audiovisual dirigida por la dramaturga, profesora de teatro y actriz Tatyana Galán, que relata la capacidad de superación de una mujer que ha padecido malos tratos.

Una vez que finalice la proyección del documental, de unos 20 minutos de duración, tendrá lugar un coloquio moderado por el trabajador social y director de la compañía Dinamia Teatro, Miguel Fernández, en el que participarán la propia Tatyana Galán, la actriz protagonista, Pilar Álvarez; el actor secundario y director de arte del cortometraje, Alberto Bodelón; y la actriz y script, Elena Álvarez. La entrada es libre hasta completar aforo.

Además, hasta el 30 de noviembre, se puede seguir visitando la exposición fotográfica Capturados en vivo, de Álex R. Cruz. Se trata de la obra de este fotógrafo cántabro, aficionado a la música negra, soul y jazz pero, especialmente, al blues, género al que le dedica la mayor parte de su trabajo.

La Térmica Cultural acoge el 29 de noviembre una nueva jornada del ciclo Del jazz al swing, que se viene celebrando en esta instalación cultural durante todo el mes. Como colofón a un mes cargado de actividades en torno a estos géneros musicales, a las 18.00 horas tendrá lugar en el vestíbulo un taller de baile Lindy Hop, impartido por Big South Swing.

Posteriormente, a las 19.00 horas, tendrá lugar la actuación de Jazz Sisters en la cafetería de La Térmica Cultural. Se trata de un dúo vocal de jazz, swing y blues formado por Susana Ruiz y Yoio Cuesta, junto a una banda de instrumentistas que configuran un espectáculo lleno de sorpresas, espontaneidad e improvisación. Para finalizar la jornada, a partir de las 20.45 horas se celebrará una sesión de baile clandestino con DJ Boppin’ Jimmy.

El 30 de noviembre, el Auditorio Antracita acogerá una nueva actividad de carácter familiar con la actuación de Tricoteatro, que llevará a escena El materializador de los sueños, que narra la historia de dos investigadores que tratan de crear un invento que revolucionará el mundo.

Esta actuación se enmarca en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Ciuden para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios.

Por otro lado, el 29 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, La Fábrica de Luz. Museo de la Energía celebrará el taller Sabores y colores de otoño, que invita a los participantes a explorar el mundo de las frutas de temporada, conocer sus curiosidades y a degustar la ciencia que se encuentra detrás de su sabor. La actividad tiene un precio de cuatro euros.