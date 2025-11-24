Ciuden da fe del progresivo ascenso del deporte femenino en la comarca berciana

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Como ya ocurrió semanas atrás, el deporte femenino volvió a ser protagonista en la Fundación Ciudad de la Energía. En este caso la charla-coloquio tenía el título ‘El deporte femenino en El Bierzo, evolución y futuro’. La misma constató el firme crecimiento del deporte femenino en la comarca durante los últimos años, con un número de licencias cada vez más grande y protagonistas destacadas en diversas disciplinas y equipos. En este sentido, el fútbol femenino ha crecido de forma exponencial en las últimas dos décadas.

El evento contó con la participación de cuatro deportistas que aportaron diferentes puntos de vista sobre el desarrollo de sus respectivas trayectorias en la comarca. Así las cosas, el coloquio contó con la presencia de Débora Évora, campeona del mundo de kick boxing, Sandra Cereijo, directora deportiva del Club Baloncesto 6,25, la atleta Noemí Villar y la jugadora de la SD Ponferradina Femenina Alejandra Díaz.