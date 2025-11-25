La Gasbi licita por 526.000 euros la renovación de radiología en Toreno y la climatización de Fabero

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha sacado a licitación la instalación de nuevo equipamiento para la sala de Rayos X del Centro de Salud de Toreno y la renovación del sistema de climatización del Centro de Salud de Fabero con un presupuesto de 526.379 euros, IVA incluido.

La primera licitación arrancará en diciembre y completará el suministro, instalación y puesta en marcha de una sala de radiología digital sincronizada para mejorar la prestación actual de Toreno, donde se realizan alrededor de 1.800 pruebas de este tipo anualmente. Está financiada por el Plan Priap y cuenta con un presupuesto base de licitación con impuestos de 235.950 euros.

La renovación del sistema de climatización de Fabero, también financiado a través del Plan Priap, cuenta con un presupuesto base de licitación de 290.429 euros, IVA incluido, y se iniciará en enero del 2026. Con esta actuación se incorporará ventilación mecánica y recuperación de calor, además de la generación del agua caliente sanitaria (ACS) mediante un aerotermo en cumplimiento de la normativa vigente en lo relativo al bienestar térmico.