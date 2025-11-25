Homenaje a Las Médulas en Ponferrada, por parte de la Asociación de Pintores del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El próximo lunes, día 1 de diciembre, a las 11.30 horas, en la Sala Andrés Viloria de la Casa de la Cultura de Ponferrada, tendrá lugar la inauguración, por parte del alcalde Marco Morala, de la Exposición de Pintura y Escultura, organizada por la Asociación de Pintores del Bierzo.

En esta ocasión, la muestra tiene como temática única Las Médulas. Con ella, desde la asociación quieren rendir un homenaje, no solo a esta extraoridinaria muestra Patrimonio de la Humanidad, si no a todos los territorios bercianos que han sufrido las desgracias de los terribles incendios del pasado verano.

Hace un año, y coincidiendo con el primer cuarto de siglo de la agrupación, hubo una exposición ecléctica con paisajes que mostraban la belleza natural, retratos para captar la esencia de las personas, y composiciones abstractas para que cada cual desentrañase a su manera. Además, se exhibieron importantes figuras de la pintura comarcal, como Paco Yllán, Lupi y Gel, a través de obras cedidas por sus familiares y amigos.