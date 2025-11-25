El Gobierno incluye Berlanga del Bierzo entre las zonas afectadas por emergencias

El Gobierno ha declarado zonas afectadas por una emergencia de protección civil 63 comarcas que, entre los días 26 de agosto y el 9 de noviembre de este año, sufrieron episodios catastróficos de distinta naturaleza en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra. En esa lista figura Berlanga del Bierzo, donde el pasado 28 de agosto hubo que desalojar a unos 400 vecinos a causa de un incendio forestal intencionado por el que, posteriormente, fue detenido un joven de 20 años, con problemas psiquiátricos. Varios testigos lo ubicaron en las inmediaciones del origen el fuego poco después de que se empezara a ver la columna de humo.

«Como consecuencia de estos sucesos, se han producido daños personales y también en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican la intervención de la Administración General del Estado, con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, como complemento a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales», recoge el documento de la orden aprobada ayer. Inundaciones causadas por lluvias torrenciales, incendios y la dana Alice que mantuvo en avisos rojo y naranja a varias zonas del litoral mediterráneo peninsular y de Baleares son las emergencias reconocidas.

Las ayudas a las que ya pueden acogerse los afectados por alguna de estas causas son competencia del Ministerio del Interior y están destinadas a paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, actuaciones de las corporaciones locales, daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a la emergencia. Además, a partir del acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar diversas medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias, como determinados beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social y ayudas a las corporaciones locales o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.