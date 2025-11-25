Matachana recobra su procesión de La Milagrosa

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La localidad de Matachana, en Castropodame, recupera una vieja tradición que se podrá ver el 8 de diciembre, Día de La Inmaculada, a las 13.00 horas, la procesión de La Milagrosa. La cita, organizada antiguamente por la Cofradía de las Hijas de María, regresa ahora al pueblo con el objetivo de llenar de fervor y tradición el pueblo, recuperando una costumbre que forma parte de su historia.

Según las personas más mayores de Matachana, la imagen de la Virgen llegó al pueblo gracias a cuatro mujeres que, con devoción, la trajeron desde la estación de tren montada en una burra.

La imagen fue donada por una benefactora del pueblo, la señora María, y el estandarte que acompañaba a la efigie fue financiado mediante representaciones teatrales, organizadas por las vecinas con la colaboración de doña Pura, que fue maestra del pueblo. El recorrido se engalanará con arcos de hiedra.