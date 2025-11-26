Apertura de una nueva residencia para personas mayores en Camponaraya

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Residencia Campo de Naraya, ubicada en la Calle de la Libertad 7 de la localidad, abrió ayer por primera vez sus puertas, tras una inversión de cinco millones de euros de la empresa Valle del Oza. Cuenta con capacidad para 77 plazas, 70 en habitaciones dobles y siete individuales. Basada en el modelo de atención centrada en la persona.

Cuenta con instalaciones modernas, servicios médicos y de enfermería, zonas de terapia, jardines adaptados, cocina propia y espacios orientados a la autonomía y calidad de vida. Dispone de un equipo multidisciplinar de 33 profesionales, un sistema de gestión informatizado y ha sido construido bajo criterios de accesibilidad universal y sostenibilidad, alineado con la Agenda 2030. La apertura trata de reforzar el compromiso social de la empresa y de contribuir al desarrollo y empleo en la comarca.

“Tenemos dos plantas con siete habitaciones individuales. También nos acercarnos a la nueva normativa, que habla de las unidades de convivencia, y tenemos cuatro. La experiencia con la pandemia nos vino a recordar que había que sectorizar, tener espacios mucho más flexibles, donde la gestión ante situaciones complejas sea más eficaz”, según destacó la responsable de Recursos Humanos, Almudena Corral, quien ofreció detalles sobre esta nueva instalación.

A partir del 27 de noviembre, empezarán a llamar a las personas que están en la lista con el objetivo de que comiencen a ingresar. Por ahora no están cubiertas todas las plazas. El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, se mostró muy contento ya que con esta apertura se cumple “una aspiración de mi equipo de gobierno desde hace mucho tiempo”, señaló.

“Buscamos la fórmula para ello. Pusimos a disposición el terreno, hicimos licitación pública y Valle del Oza mostró mucho interés por ello. Además, conseguimos una ayuda del Ministerio de Transición Ecológica, a pesar de no ser municipio minero, pero se vio que tenía interés por la necesidad y la creación de trabajo”, añadió. Morán cree que con esta nueva residencia se cubre esa necesidad de “cuidar a nuestros mayores lo más cerca posible de su casa”.