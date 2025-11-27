Música, concursos y luces en la Navidad de Ponferrada

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Carlos Cortina, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada, presentó las actividades de la ciudad con motivo de las próximas festividades navideñas. ‘’Uno de los platos fuertes es el concurso de decoración navideña Ponferrada es Navidad. Se pretende fomentar la participación ciudadana para embellecer la ciudad y dar un ambiente navideño, junto con la dinamización de la actividad ciudadana y la unión entre asociaciones, agrupaciones, etc. Es uno de los valores que más destacan las personas participantes. Estos días preparando toda la ambientación realmente se crea un ambiente muy de alianza entre las pedanías’’. Los premios son como todos los años: categoría individual (300 euros primer premio y 200 el segundo); comunidades de propietarios, asociaciones de vinos y Ampas (1.000 euros el primer premio y 700 el segundo); y pedanías y barrios (1.500 euros el primer premio y 1.000 el segundo). La inscripción se va a hacer en la dirección de correo comunicacion@keiva.es. Keiva es el organizador del concurso junto al Ayuntamiento. El plazo de inscripción acaba el 18 de diciembre a las 14.00 horas y los trabajos tienen que estar expuestos desde el 19 de diciembre al 6 de enero. ‘’El fallo intentaremos que sea lo antes posible, para que la gente pueda ir a ver a los ganadores’’.

Dentro del programa general de las fiestas navideñas, el primer acto es el encendido de las luces, que tendrá lugar este sábado 29 a las 18.30, en la Plaza del Ayuntamiento. A partir de las 16.30 habrá ambientación para los niños, con un sorteo para dar a la tecla del encendido. Este año, la Torre de la Encima es baja en la iluminación, debido a que se están realizando obras de conservación, pero volverá para el próximo curso. También hay otras novedades, como el cambio de las lamparas del pasaje de la encina hacia Gil y Carrasco a Obispo Osmundo. ‘’La gran novedad es la colocación de la Vía Láctea en el puente García Ojeda. La decisión de esta decoración se basa en que los Reyes Magos tenían señales de qué iba a nacer el Niño Jesús, alineaciones de planetas, etc. y por ello, creemos que tiene mucho sentido. También se ha completado la decoración de la ladera del castillo’’, explica Cortina.

Por primera vez, se llevará a cabo un espectáculo de luz y de sonido para dar un pasito adelante en el Paseo de Estrellas. Será de lunes a jueves a las 19.30 y 20.30 y viernes sábados domingos y festivos a las 19.30, 20.30 y 21.30. La duración comprenderá unos cuatro minutos. ‘’Le va a dar otro aliciente a toda la iluminación navideña. El día 30 de noviembre empezaríamos con La Navidad es música y luego ya todos los sábados, con música de grupos locales en la plaza de la Encina. También el Castle Fest, que será este año el 27 de diciembre a las 21.00 con los Djs Michenlo, Mike Fajardo y Albert Novo’’, confirma el edil.

También se mantiene tren turístico de la Navidad, este año con cuatro asientos disponibles para personas con discapacidad. No faltará el Belén playmobil de Roberto Oviedo en el Museo del Ferrocaril. Y, desde este fin de semana, casetas en la plaza de la Encina con un pequeño mercado navideño. La pista de hielo este año será trasladada al aparcamiento Obispo Osmundo, a partir del 19 de diciembre. Habrá actuaciones musicales de todas las corales por las calles durante las fiestas. La visita de Papá Noel se producirá desde el 22 al 24 de diciembre, en la plaza Fernando Miranda. La Cabalgata del Mago Chalupa será el 3 de enero a las 18.30, en la plaza del Ayuntamiento, donde el alcalde le entregará la llave mágica que abre todas las puertas de la ciudad, para que se la proporcione luego a los Reyes Magos. La Cabalgata de los Reyes Magos será el día 5 de enero a partir de las 18.00, con el recorrido habitual.

Peatonalización del puente García Ojeda

Carlos Cortina dio en primicia la noticia de que ‘’con la cantidad de gente que Ponferrada recibe en estas fiestas, hemos decidido que vamos a cerrar al tráfico el puente García Ojeda y hacerlo peatonal los fines de semana y festivos de 18.00 a 22.00. Luego, en función de las circunstancias, se puede cerrar según lo que decida la Policía Municipal. Hay vías alternativas. Quiero pedir disculpas a quien le pueda molestar. Es por el bien de la ciudad y el disfrute de la gente’’.