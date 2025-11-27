Peñalba de Santiago y Montes de Valdueza, en Ponferrada, mejoran su servicio de televisión

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El teniente de alcalde ponferradino y concejal de Medio Rural e Infraestructuras, Iván Alonso, expresa su satisfacción por la intervención realizada para garantizar el servicio de televisión en Peñalba de Santiago y en Montes de Valdueza.

En esta primera actuación, la Brigada de Obras ha acondicionado la caseta donde se han instalado los dispositivos tecnológicos, ejecutando la cimentación de la torre, la impermeabilización de la caseta y la adecuación del acceso. Con todos los equipos ya en marcha y emitiendo señal hacia Peñalba de Santiago, se ha informado a la pedanía de que, a lo largo del mes de diciembre, los vecinos podrán orientar sus receptores según las indicaciones correspondientes para acceder al servicio.

En el caso de Montes de Valdueza, la recepción directa está igualmente operativa. No obstante, tal como se trasladó en su momento al pedáneo, será necesario instalar una amplificación en el edificio del palco de la fiesta para asegurar una emisión óptima en todo el pueblo, actuación prevista para el mes de enero de 2026.