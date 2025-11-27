Vacunaciones para gripe y Covid-19 en el Bierzo los fines de semana sin necesitad de cita

El centro de salud de Villafranca del Bierzo es uno de los que estará disponible para vacunarse.dl

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha habilitado la vacunación sin cita frente a la gripe y la Covid-19 los fines de semana, a partir de hoy, en los ocho Puntos de Atención Continuada (PAC) de la zona sanitaria, es decir: Bembibre, Cacabelos, Fabero, Ponferrada II (Pico Tuerto), Puente de Domingo Flórez, Toreno, Villablino y Villafranca del Bierzo.

Desde la Dirección General de Salud Pública han recordado que recientemente la comunidad ha alcanzado el umbral epidémico en casos de gripe, con 51 casos (el límite son 50) por 100.000 habitantes. Este aumento se está produciendo sobre todo en niños entre 5 y 14 años, aunque también ha habido un incremento de infecciones respiratorias en las personas mayores de 75 años.

Por ello, la Consejería de Sanidad ha habilitado ya la posibilidad de vacunación también los fines de semana, los viernes de 15.00 a 21.00 horas y los sábados y domingos de 9.00 a 21.00 horas. Cabe recordar que, de lunes a viernes en horario de mañana, se puede seguir solicitando en el centro de salud correspondiente, y los profesionales podrán hacerlo en su centro de trabajo.

El pasado 14 de octubre, comenzó en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, y dos semanas antes lo hizo con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como niños de entre 6 meses y 8 años y las mujeres embarazadas.

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe, así como sus complicaciones. Además de la vacunación, se recomiendan las siguientes medidas de prevención: Taparse la boca al toser o al estornudar con la parte interna del codo o con pañuelos desechables; lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o estornudado; procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o al limpiar las secreciones nasales; limitar el contacto, en la medida de lo posible, con otras personas si se tiene malestar, fiebre u otros síntomas de gripe para evitar contagiarlas; evitar el contacto con personas enfermas; y mantener una adecuada ventilación de los espacios cerrados, especialmente en lugares concurridos. En caso de tener síntomas respiratorios, es recomendable el uso de mascarilla.

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir infecciones de transmisión respiratoria como la gripe, así como sus complicaciones