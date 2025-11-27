Nace en Las Médulas el Festival de Otoño, con actos en cinco pueblos del entorno

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Siete espectáculos presentados por cinco compañías profesionales de las artes escénicas se darán cita a partir del 5 de diciembre y hasta el día 21 del mismo mes en la primera edición del Festival de Otoño en Las Médulas que se desarrollará en cinco localidades de este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.

Una de las singularidades del certamen es que se ha elegido el otoño para su celebración aprovechando el ciclo natural de la naturaleza en este Monumento Natural coincidiendo con lo que significa la transformación de la vida rural en la vida de estos pueblos: el cambio cromático de las hojas, la recolección de las castañas y el proceso de elaboración del vino tras la vendimia.

La dirección del Festival, a cargo de la compañía berciana Fabularia Teatro, que acaba de cumplir 25 años, ha optado subir el telón de los teatros en estas fechas al acortarse los días y al comprobar que los turistas han regresado ya a las ciudades. La despoblación se hace más evidente y los habitantes de las aldeas vuelven a la rutina diaria, cuando no a la soledad. Es un momento ideal para programar y acercar la cultura a los vecinos de los pueblos y atraer público de otros lugares cercanos.

Abre la programación el 5 de diciembre en la Casa de la Cultura de Priaranza del Bierzo el grupo de música folk D´urria en un concierto-presentación de su nuevo repertorio Tsaciana. Originarios de Laciana, los componentes de esta formación investigan e interpretan músicas asturleonesas que han recogido.

Al día siguiente, el 6 de diciembre, en la plaza de las antiguas escuelas de Villalibre de la Jurisdicción se presentará de la mano del nuevo circo de Maintomano el espectáculo Ekilibuá. En la obra, Marcos Rivas y Morgane Jaudou ofrecerán arriesgados juegos de construcción para todos los públicos que combinan los equilibrios y los portés acrobáticos con la teatralidad.

El 19 de diciembre llega al hotel Medulio-Las Médulas, la filóloga y especialista en literatura tradicional, investigadora, autora de libros de cuentos y de artículos para promover la lectura, Ana Griott, quien presentará Narradoras de la noche, una narración oral sobre cómo cuentan las mujeres en diferentes culturas y cuáles son sus cuentos.