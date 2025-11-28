La Gasbi publica el ‘Cole Tour’ para acercar los servicios sanitarios a los más pequeños del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha puesto en marcha el Cole Tour, un vídeo dirigido a acercar el funcionamiento del área de salud a los escolares de la comarca, fomentando el conocimiento sobre la organización y la importancia de los hábitos saludables desde edades tempranas.

El recorrido incluye una visita guiada por diferentes áreas de la Gasbi, adaptada a la edad de los participantes, con explicaciones sencillas sobre cómo trabajan los profesionales y cómo se atiende a los pacientes. El objetivo es desmitificar el entorno hospitalario, reducir miedos y promover la confianza en el sistema sanitario.

Gracias a este vídeo, los más pequeños de la casa descubrirán espacios como las consultas externas, áreas de diagnóstico y servicios asistenciales de Pediatría, Urgencias y Radiología. El Cole Tour se ha desarrollado en colaboración con los equipos profesionales del hospital, que han participado activamente en la divulgación y en la atención a los menores.

Al igual que con el Mami Tour, un vídeo que muestra el recorrido de las embarazadas el día del parto, la Gasbi reafirma así su compromiso con la educación sanitaria, la humanización y la cercanía a la población, contribuyendo a crear una experiencia positiva y formativa para la ciudadanía.

Ambos proyectos se enmarcan dentro del Plan Persona de la Gerencia Regional de Salud (GRS), una iniciativa centrada en las necesidades y demandas de los pacientes y sus familiares.