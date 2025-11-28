Llega a Ponferrada la III Feria de Juventud Artesana y Emprendedora

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El sábado 13 de diciembre, en horario de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas tendrá lugar la III Feria de Juventud Artesana y Emprendedora, organizada por el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada y subvencionada por el Ayuntamiento, donde se podrán conocer a distintas personas jóvenes emprendedoras, así como sus creaciones. El evento será en las instalaciones de la asociación, situadas frente al IES Virgen de la Encina.

Estas son las iniciativas que estarán presentes en esta edición: Tamarindo Conde, Bohemian Arte, O mundo de popitas, Velas prestosas Bierzo, Las cosas de Cosi, Remisart, Hecho de arcilla, Mlove Artesanías, El trastero de Luli, María Dreams Arte & Ilustración y Dame la chapa. Además, de 11.30 a 14.00 horas, habrá Pintacaras por un euro, de la mano de Marian Pol.