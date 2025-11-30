Luis Bermejo se sube a la escena de Ponferrada con ‘Hoy tengo algo que hacer’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En el texto de ‘Hoy tengo algo que hacer’, Luis Bermejo, uno de los grandes del teatro español, se coloca ante un monólogo cómico en torno al «abismo y maravilla de nuestras ocupaciones vitales» como un héroe moderno que sigue los cauces de la tradición picaresca.

El texto de Pablo Rosal se podrá ver en la Sala Río Selmo de Ponferrada el próximo miércoles, 3 de diciembre, a las 20.30 horas con localidades a 10 euros a la venta.

Con un relato torrencial, rico en encuentros, ocurrencias y verbo grácil, el espectáculo se propone desplegar un festín cómico y siempre poético. Además, Luis Bermejo hará doblete en Ponferrada puesto que acompañará a Javier Gutiérrez el día 4 en el montaje de Los yugoslavos en el Bergidum. Su capacidad sugestiva, su encanto y su comicidad son un trampolín ideal para encarnar al héroe moderno de Hoy tengo algo que hacer, una persona que parte del hogar con el propósito de comprender qué es esto de tener una ocupación, un algo que hacer que sustenta y organiza cualquier existencia.

El texto es, en palabras de la crítico Raquel Vidanes «un festín de palabras para un actor portentoso» en el que Bermejo despliega sus mejores recursos interpretativos en un monólogo apabullante.

El montaje, ganador del Premio Especial en los Premios Godot por su relevancia cultural y por cómo aborda la incertidumbre de la vida moderna, es un texto de Rosal que se regodea en el uso de la palabra, en el manejo del lenguaje de un modo grácil, jocoso, alegre y optimista. «Que nadie se pierda la obra, un pasaporte seguro a la reflexión, el humor, el amor por la palabra fecunda», dice la crítica.