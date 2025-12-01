Los partidos políticos coinciden en que el Bierzo sigue dependiendo de las grandes infraestructuras

La política siempre es intensa y ha vuelto a ser evidente en la mesa redonda que ha sentado en grupo a la diputada del PP por León en el Congreso, Silvia Franco; el secretario general de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso; el secretario provincial del PSOE y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón; y al procurador de UPL en las Cortes de Castilla y León, José Ramón García. Unos y otros se han echado en cara lo que falta en el Bierzo y han sacado pecho de las inversiones y proyectos impulsados y/0 ejecutados desde los gobiernos que llevan las siglas de su partido. Se habló, sobre todo, de infraestructuras o, más bien, de la carencia de ellas.

La autovía A-76, el nudo ferroviario del Manzanal y su peso en el Corredor Atlántico y la alta velocidad por tren volvieron a ser los temas más repetidos; pero también se habló de regadíos, del crédito con el Gobierno central apoya el proyecto de altos hornos de Tvitec, de la Fundación Ciudad de la Energía, de lo que los fondos de transición justa suponen para los municipios, del peaje la AP-71, de la necesidad de invertir en la transformación del sector primario y, por supuesto, del grado de Medicina que se impartirá en la Universidad de León y que deja al Bierzo relegado a los últimos cursos. En esos se enfrascaron, sobre todo, los representantes de Coalición por el Bierzo y la UPL.

Javier Alfonso Cendón.L. DE LA MATA

Los de PP y PSOE libraron su propia batalla sobre quién tiene más o menos responsabilidad en la situación actual en la que está el Bierzo y, sobre todo, en lo que le espera. Javier Alfonso Cendón defendió el compromiso del PSOE con esta tierra mencionando los 126 millones de euros para impulsar la A-76 que, dijo, "este año vamos a tener la licitación", y del estudio de viabilidad para estudiar las soluciones al lazo del Manzanal y de la inversión en el Canal Bajo y de los fondos traídos de Europa que han permitido a muchos municipios "tener más recursos que nunca" y también los fondos para que las empresas pongan en marcha iniciativas.

"El Bierzo tiene más futuro que pasado y se escribe con nuevas tecnologías, ciencia, innovación y energías verdes", dijo Cendón. Al hilo de esto, encumbró el papel vertebrador de la Ciuden y reprochó que "Castilla y León está a la cola de este país en el aprovechamiento de los fondos europeos, porque no hay una propuesta clara".

Iván Alonso.L. DE LA MATA

Silvia Franco fue especialmente incisiva con el Corredor Atlántico y lamentó las "dos velocidades" a las que va España, frente a un Corredor Mediterráneo mucho más desarrollado. "El comisionado del Corredor Atlántico huye de León como de la peste", dijo, para después criticar que la inversión del Gobierno de España por habitante ha caído más de un 5%. También advirtió que "si no se sacan a concurso los nudos de las centrales térmicas y no se convierten en nuevos enganches para que empresas puedan recoger energía, vamos a quedar a la cola". Frente a esa mala acción que Fernández atribuyó al Gobierno central está el de Castilla y León, que es puntera en educación -recordó- y ha mejora sustancialmente la situación del Hospital El Bierzo. Aquí se encontró de frente con Cendón, que aseguró que es un hospital "de segunda".

Para Iván Alonso, el Bierzo "no es la esquina de una comunidad", sino que es "el centro estratégico del noroeste" y merece un trato como tal. "Cualquier euro invertido se ve rentable", defendió para después pedir "concreción" y "números" sobre el proyecto del lazo del Manzanal y reclamar una apuesta firma por la nueva tecnología de fusión. Asegura que el Bierzo debe ser una de las zonas estratégicas de España en este sentido. "No perdamos también esa carrera. Tenemos 80 hectáreas de suelo industrial donde estaba la central térmica de Compostilla y tenemos a la Ciuden. Queremos energías limpias, no queremos ser un vertedero de baterías".

Silvia Franco.L. DE LA MATA

El procurador de la UPL tiene claro cuál es el problema y el problema es la falta de inversiones de administraciones superiores. "Tenemos una comarca muy bien situada geográficamente, pero mal comunicada porque nos falta de todo. La realidad que perciben los ciudadanos es que estamos abandonados. El Bierzo tiene mucho potencial, pero hace falta compromiso y voluntad política. Necesitamos inversiones en infraestructuras para tener el futuro que nos merecemos, porque nos lo hemos ganado", aseguró José Ramón García.

El desarrollo del sector agroalimentario también fue un mensaje compartido. El parque agroalimentario volvió a ser asunto de debate, pero con una reivindicación novedosa introducida por Iván Alonso, que recordó la eliminación de Industrias Agroalimentarias de la cartera de titulaciones del Campus de Ponferrada de la Universidad de León. "Si queremos un parque agroalimentario fuerte, por qué se quitó esta titulación del Campus". Ahora, "se tiene que hacer un esfuerzo por una politécnica agroalimentaria, porque será un completo éxito.

José Ramón García.L. DE LA MATA

"El impulso industrial no es posible sin un impulso de las infraestructuras", dijo Silvia Franco. Y ahí, de una forma u otra, coincidieron todos. Al final, el mensaje que quedó es que hay optimismo en el futuro, aunque siempre ligada a la inversión para que el carácter emprendedor y valiente de esta tierra vea resultados.