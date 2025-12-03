La Policía Municipal de Ponferrada cortó el paso por la carretera del Morredero a última hora de ayer debido a la acumulación de placas de hielo y nieve que hicieron imposible garantizar la seguridad pese a los trabajos realizados durante la tarde por operarios de la Diputación de León.

De esta forma, el pueblo de Peñalba de Santiago quedó aislado por carretera, agravando una situación que se arrastra desde hace ya más de dos semanas por el derrumbe de la montaña sobre la carretera principal.

A esta hora, ni Ayuntamiento ni Diputación han informado de que la carretera se haya reabierto y el propio presidente de la Diputación reconoció ayer los problemas existentes debido a la climatología adversa. Precisamente él y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se enzarzaron en una discusión por este asunto a través de sus respectivas cuentas en la red social X, culpándose respectivamente del bloqueo.

Cortado el único acceso a Peñalba de Santiago por nieve y hielo

Cabe recordar que la Diputación de León ya ha informado en varias ocasiones de que los trabajos para retirar el argayo de la carretera principal de Peñalba de Santiago no se retomarán hasta que las condiciones de seguridad no estén garantizadas para los operarios. El terreno es inestable y la lluvia y la nieve no ayudan.

Mientras tanto los vecinos siguen padeciendo un problema que se arrastra desde hace siete años y desde la Junta Vecinal reconocen que la situación ahora mismo es complicada por el estado en el que se encuentra el paso por el Alto de la Cruz.