La nieve empieza a hacer sus primeros estragos en las carreteras de León

El invierno ha hecho su entrada triunfal y contundente en el Puerto del Manzanal. Según la DGT, la nieve solo afecta a la A-6 dentro de la red de carreteras de la provincia, con el decreto de alerta amarilla desde esta misma tarde. Esta alerta impide a los camiones adelantar a más de 60 kilómetros por hora.

Desde las primeras horas de la tarde, la nieve ha comenzado a caer con intensidad, cubriendo rápidamente la calzada y los márgenes de la carretera.

La precipitación ha sido suficiente para que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya activado de inmediato el nivel de alerta, obligando a los conductores que transitan por la N-VI y otras vías de acceso a utilizar cadenas o neumáticos de invierno.

La nevada, aunque esperada para estas fechas, ha tomado fuerza rápidamente, creando condiciones de circulación adversas.

Las autoridades han lanzado un llamamiento urgente a la precaución:

Uso recomendado de cadenas: La restricción afecta especialmente a vehículos pesados, a los que se les prohíbe el paso por el momento, y a turismos que no dispongan del equipamiento adecuado.

Velocidad y seguridad: Se pide reducir drásticamente la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas.

Evitar viajes no esenciales: Se recomienda posponer los desplazamientos por el puerto si no son estrictamente necesarios hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

El personal de mantenimiento de carreteras se encuentra desplegado y trabajando activamente con quitanieves para intentar mantener la vía principal transitable, pero se espera que las nevadas continúen a lo largo de la noche.