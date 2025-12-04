El Hospital de la Reina, de Ponferrada, inaugura la exposición ‘Navidad en voz alta’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El pasado 2 de diciembre ha tenido lugar en el vestíbulo del Hospital de la Reina la inauguración oficial del proyecto Navidad en voz alta, una exposición navideña inmersiva y emocional, que da voz a quienes muchas veces pasan desapercibidos en estas fechas. El acto ha contado con la participación del alcalde de Ponferrada, Marco Morala y del gerente de la Real Fundación Hospital de la Reina, Félix Rapún, junto a representantes de las entidades sociales colaboradoras: Cáritas Diocesana de Astorga, el Hogar del Transeúntes San Genario, de Ponferrada, el CRPS, el Centro de Salud Valle de Laciana y el Voluntariado de la Real Fundación.

Navidad en voz alta está compuesta por 24 testimonios reales y anónimos, contados en primera persona por personas usuarias de estos recursos, que han compartido de forma generosa y valiente sus recuerdos, emociones o deseos sobre la Navidad. Muchos de ellos confesaban hacerlo con cierta vergüenza o duda, al pensar que sus historias eran tristes o no encajaban en una época marcada por la fiesta, los regalos o el consumo. Sin embargo, sus palabras han resultado profundamente conmovedoras, sinceras y necesarias.

Cada relato ha sido grabado en formato sonoro y reinterpretado visualmente a través de una ilustración creada con inteligencia artificial (IA). El conjunto ofrece una experiencia inmersiva, accesible mediante códigos QR integrados en cada una de las láminas de la exposición. Además, todo el contenido puede explorarse en una web especialmente creada para el proyecto: www.hospitaldelareina.com/navidadenvozalta. La muestra representa un hito innovador para el hospital, al ser la primera exposición íntegramente ilustrada con IA, utilizando un enfoque inspirado en el Expresionismo, corriente artística que busca dar forma a las emociones profundas y visibilizar lo invisible. Desde el Hospital de la Reina, se ha querido con este proyecto dar un espacio a quienes rara vez lo tienen, y poner el foco en una Navidad más humana, auténtica y compartida.