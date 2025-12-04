Arreglo de la glorieta entre la avenida de la Libertad y la de Los Escritores, en Ponferrada

Lidia Coca visita la rotonda donde se están realizando los trabajos de asfaltado.DL

La concejala de Fomento de Ponferrada, Lidia Coca, ha informado sobre la intervención que ha comenzado para de renovar el asfaltado de la rotonda en la que confluyen la avda. de la Libertad y la avda. de Los Escritores.

Coca avanza que los trabajos iniciados permitirán «la reparación de un firme que se encuentra en muy mal estado. En esta glorieta era urgente el saneamiento de blandones y la renovación del asfalto también en los ramales».

El arreglo se desarrolla sobre una superficie de 3.000 m², y tiene una inversión de 48.000 euros. Si las condiciones climatológicas lo permiten, se terminará a finales de la próxima semana.