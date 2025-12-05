Inauguración del Belén de Playmobil de Roberto Oviedo en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada

Imagen general del Belén de Playmobil.ANA F. BARREDO

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada

En la mañana del 5 de diciembre se ha inaugurado un año más el Belén de Playmobil de Roberto Oviedo. Estará disponible hasta el 6 de enero, en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada y con un horario de apertura de 17.00 a 21.00 horas.

Es importante tener en cuenta algunos días en los que la muestra permanecerá cerrada: 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24 y 31 de diciembre.

El montaje cuenta con casi 5.000 figuras que representan a ciudadanos de la comarca. Sobresalen el Ayuntamiento de Ponferrada, con Marco Morala incluido, el Hospital El Bierzo, el Estadio El Toralín o la distópica Estación Lunar del Bierzo. Entre las escenas inéditas que se podrán observar este año, destaca la incorporación de un circo.