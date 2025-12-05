La Recicladora Cultural de Ciuden, en Ponferrada, crea un decálogo de sostenibilidad en el sector cultural

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Recicladora Cultural, proyecto de Ciuden, ha convocado la primera reunión de su comité de expertos en sostenibilidad en el sector cultural. Su objetivo es crear un decálogo para la itinerancia de exposiciones, centrado en la reutilización de elementos museográficos e itinerancias responsables, con criterios aplicables y medibles.

En este decálogo se definirán recomendaciones operativas (materiales, embalajes y su reutilización, logística y transporte, montaje y desmontaje, adaptación a salas y accesibilidad), propondrán medidas correctoras y estándares de documentación y trazabilidad (incluida la posibilidad de indicadores como huella de carbono y tasas de reuso), e impulsarán objetivos sencillos y escalables a corto plazo.

Inicialmente, este comité cuenta con la participación de entidades destacadas como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Ministerio de Cultura, el Museo Guggenheim Bilbao, el Consejo Internacional de Museos (Icom), los Museos Municipales de Ponferrada, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, así como por representantes de Miteco y Ciuden.

Esta primera reunión ha combinado participación presencial y online. La iniciativa arranca con vocación operativa y de continuidad semestral. La próxima reunión se celebrará en la primavera de 2026 y está abierta a que se sumen nuevas entidades. En palabras de la directora general de Ciuden, Yasodhara López, «el comité nace para pasar de los principios a la acción: aprender de experiencias contrastadas e implementar los criterios».

