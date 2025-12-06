Impotencia de los ganaderos del Bierzo al seguir sin matadero en Toreno

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los ganaderos del Bierzo empiezan a estar más que hartos de la situación. A los problemas del día a día, se une uno muy importante que les está acarreando gastos de producción muy elevados que repercuten en todo. Hasta el 3 de abril de 2024 los ganaderos bercianos llevaban sus reses a sacrificar y al despiece en el matadero de Toreno, pero como es sabido, las malas artes de un empresario que tenía la concesión de explotación, dejaron todo patas arriba, con deuda a la Seguridad Social y al Ayuntamiento de Toreno. El alcalde, el socialista Vicente Mirón, ha batallado lo indecible para que el matadero vuelva a ponerse en funcionamiento, pero como el presupuesto municipal es muy limitado, no puede hacer frente al coste de la reparación y puesta en servicio de las actuales instalaciones. El último cálculo hecho por una valoración técnica contratada por el propio alcalde fijaba en unos 60.000 euros el coste de las reparaciones para volver a poder trabajar en el matadero. Incluso se barajó la posibilidad, o al menos se planteó de hacer una colecta entre todos los Ayuntamientos del Bierzo para correr con los costes de reforma del matadero. Pero el asunto se quedó también en nada. El matadero de Toreno sigue cerrado y el sector está viendo que no les hacen caso en las administraciones, en parte porque también hay una importante carga burocrática para liberar fondos, arreglar las instalaciones y que el alcalde de Toreno pueda convocar un pleno para sacar finalmente a licitación pública la concesión del servicio municipal. Han acudido a la Junta, han existido varias reuniones, pero después de todo, nada ha prosperado. Lo mismo ha sucedido con la Diputación, con reuniones diversas, pero al final los trámites normativos indicaban que la concesión de fondos para el matadero de Toreno debería ir por la vía de «concurrencia competitiva». Incluso el alcalde Vicente Mirón se ha reunido con los de Asodebi por si podían echar una mano con la ayuda necesaria para arreglar el matadero, pero tampoco. Así las cosas, los ganaderos empiezan a decir que ya no pueden más. Las diferentes formaciones sindicales agrarias y ganaderas, como Asaja en el Bierzo, son conocedoras del problema, pero todos topan con un muro de trámite administrativo y voluntad política. Los ganaderos de la zona del Alto Sil siguen obligados a llevar sus reses al matadero de Astorga o a Galicia, con lo que supone de gasto añadido, teniendo a Toreno cerca, donde con poco más de 60.000 euros se solucionaría.