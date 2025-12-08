El por qué la diáspora comarcal en la capital decidió fundar su propia Casa del Bierzo en Madrid

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Dos parejas de amigos bercianos residentes en Madrid fueron la semilla de la asociación de la Casa del Bierzo en Madrid, fundada oficialmente, con la aprobación del Ministerio del Interior, el 20 de mayo de 2023. Ana Isabel García (presidenta), Ángel Rey (secretario-tesorero), Víctor Faba (vocal) y Carmen Méndez (vocal) contaron con el apoyo de sus hijos Mario, Javier y Lucía para conformar el mínimo de siete miembros necesarios en una junta. A día de hoy, son ya 118 socios.

Una representante de la asociación comenta que están registrados para operar en el municipio de Tres Cantos (situado en el norte de la Comunidad de Madrid, más allá del barrio capitalino de Las Tablas y del municipio de Alcobendas) y están en trámites con el Ayuntamiento de Ponferrada para estarlo también en la capital comarcal. El motivo de la elección de Tres Cantos se debe a que en su Centro Cultural 21 de marzo es donde se encuentra la sede de la asociación. «El ayuntamiento de esta localidad nos ha dado una gran acogida, cediéndonos un local gratuitamente. No es un espacio muy grande, pero sí que nos sirve para realizar picoteos. Y en el caso de necesitar más aforo, como por ejemplo para realizar una cata de vinos, nos ceden sin coste alguno una sala más grande para tal menester» asegura.

Para la razón que llevó a los cuatro fundadores a crear la primera Casa del Bierzo en Madrid, hay que remontarse hasta 2018, cuando fueron a la Casa de León en Madrid para acudir a un acto de un conocido suyo. Pese a que el evento fue de lo más correcto y especial, les quedó el regusto de que no había ninguna mención o elemento representativo de la comarca berciana. «¡Qué pena!» pensaron y se plantearon la cuestión de si habría algún hogar berciano en la capital de España. Tras indagar y constatar que no, se plantearon montar ellos algo, pero entonces llegó la pandemia por la Covid-19.

No solo quieren acercar El Bierzo a Madrid, sino también traer Madrid al Bierzo, por lo que preparan un cocido madrileño en la comarca

La idea fue retomada en 2022, y tras gran cantidad de trámites burocráticos, al año siguiente se les aprobó la creación de la asociación. Su primera actividad oficial consistió en una botillada, que se realizó en el Bar Restaurante Mary Carmen, en Tres Cantos. La casualidad quiso que su dueño, José, sea también ponferradino en el exilio. Esta botillada se ha convertido en un evento anual de la Casa del Bierzo en Madrid, alcanzando su III edición el pasado 29 de noviembre. «El lugar tiene dos cocinas, y para nuestro evento nos deja una para que nos organicemos y lo hagamos a nuestra manera. Ana y Ángel preparan el típico botillo berciano, obviamente regado con vinos de la DO Bierzo. Cada año viene más gente, con 60 personas en la última».

Pero desde la asociación no solo quieren acercar El Bierzo a Madrid, sino también traer Madrid al Bierzo. Es por ello que otro de sus eventos anuales es la comida de cocido madrileño, con sede en el Ágora de Ponferrada. «Llevamos los ingredientes desde Madrid. Nuestra filosofía se basa en crear sinergias entre ambas ciudades. Para el futuro tenemos proyectos ambiciosos, como el de organizar excursiones desde Madrid para que la gente conozca mejor El Bierzo, un concurso literario, exposiciones de fotografía y pintura, viajes lejanos a lugares que se encuentren en el paralelo 42 (el de Ponferrada), etc. Para la próxima primavera ya tenemos organizada una cata de vinos con botellas de la DO Bierzo y otras de caldos madrileños».

Algunas de estas ideas probablemente se emprenderán cuando los fundadores dispongan de más tiempo tras su jubilación, ya que como una de ellas comenta «no eramos conscientes de lo complicado que es sacar esto adelante, eramos ingenuos. Hay muchos factores a tener en cuenta. Ahora vamos a intentar más implicación por parte de todos los socios. Lo que más nos satisface es recibir peticiones para nuevos miembros. Al principio solo eramos familia, conocidos y amigos, funcionando por el boca a boca, pero ya también crecemos orgánicamente, con mucha gente contactando con nosotros por nuestra página web (https://www.lacasadelbierzoenmadrid.com) o por las redes sociales (@lacasadelbierzoenmadrid). Y como no hay más casas del Bierzo en otros lugares, contamos con personas en Asturias o A Coruña. Usamos las armas que tenemos, por ejemplo hemos creado merchandising de camisetas, porque los socios solo pagan una cuota de 10 euros anuales».

«Lástima que el AVE no pase por Ponferrada» Tratando de unir Madrid con Ponferrada, las conexiones son un tema candente. «Fue una decisión política que impide que la comarca progrese. Pienso que la coordinación entre instituciones debería mejorar y crear acciones conjuntas. Se necesita un foco más amplio, más actuaciones pensando en el largo plazo. No estar a rebufo».