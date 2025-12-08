La Orquesta Sinfónica de Castilla y León Joven deleitará a Bembibre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) Joven ha presentado su Encuentro de Invierno 2025, que se llevará a cabo del 13 al 20 de diciembre. Habrá una primera fase en el Castillo de la Mota de Medina del Campo, Valladolid, donde realizarán ensayos intensivos y recibirán clases magistrales de los profesores de la OSCyL. Este encuentro, contará con la participación de 36 jóvenes músicos procedentes de diferentes conservatorios superiores y profesionales, que combinarán formación musical de excelencia, voluntariado cultural e impacto social, reafirmando el compromiso de la OSCyL Joven con el desarrollo artístico en Castilla y León.

El 18 y 19 de diciembre, Bembibre se deleitará con el proyecto Primavera Apalache de Aaron Copland y la dirección musical de Jhoanna Sierralta, con dos conciertos didácticos el 18 de diciembre por la mañana y un concierto abierto al público, el mismo día a las 19.00 horas en el Teatro Benevívere. La actividad social se desarrollará el viernes 19 en el Centro de Adultos y Residencia de Mayores de Bembibre, así como en la Residencia de Mayores de Ponferrada.

Al igual que el pasado año, el encuentro de la la OSCyL Joven incluye un componente de voluntariado cultural y social, con actuaciones en centros sociosanitarios y centros residenciales para personas mayores en el ámbito rural. En concreo, en este 2025, visitarán las comarcas del Bierzo (Bembibre), Sanabria (Puebla de Sanabria) y la Montaña Palentina (Guardo), mediante el cual los jóvenes intérpretes se integran de forma real en el territorio, conviviendo con público infantil y juvenil, asociaciones, entidades sociales y con el conjunto de la ciudadanía local.

Estas actuaciones buscan acercar la música a públicos que habitualmente no tienen acceso a conciertos en entornos tradicionales, utilizando la música como un puente para el bienestar emocional, en unas fechas señaladas previas a la Navidad. Además, el Encuentro de este año supone un avance cualitativo importante, al incorporar un enfoque dramatúrgico y escénico que amplía el alcance y la profundidad pedagógica del proyecto. La combinación de narración, gesto, movimiento y música rompe las barreras tradicionales entre escenario y público.