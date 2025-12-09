La Ciuden de Ponferrada apuesta por divulgar el teatro en la época navideña

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ha programado para esta semana varias actividades en las instalaciones de La Térmica Cultural y de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, donde también se establecen los horarios para la época de Navidad. La Térmica Cultural permanecerá cerrada al público los días 24 y 25 de diciembre. El resto de la semana mantendrá su horario habitual. El 31 y el 1 de enero, igualmente, La Térmica Cultural estará cerrada, y en los días posteriores mantendrá su horario habitual, es decir, los viernes y los sábados de 10.00 a 22.00 horas y los domingos de 10.00 a 16.00 horas.

En el caso de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, esta instalación permanecerá cerrada al público los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 y el 6 de enero de 2026. El resto de las jornadas, su horario será el habitual, es decir, de martes a domingo de 10.30 a 17.30 horas.

El viernes, 12 de diciembre, el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural acogerá a partir de las 20.30 horas la celebración del espectáculo ¿Está Gila?, de Zoótropo Teatro, una propuesta dirigida y protagonizada por Mariano Lasheras en la que rinde homenaje a este icónico humorista español y sus célebres llamadas telefónicas, adaptadas a las inquietudes del siglo XXI.

Además, el sábado, 13 de diciembre, será el turno para la obra ¿Cuándo?, de Ultramarinos de Lucas, compañía que, en el año 2015, recibió el Premio Nacional para las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. A través de la historia de un niño y de su abuelo, se abordan cuestiones como el paso del tiempo, el medio ambiente y el abandono del entorno rural. Esta representación se celebrará en el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural, a partir de las 20.30 horas.

También en el Auditorio Antracita, el domingo, 14 de diciembre, está prevista, a las 12.00 horas, la representación de Cambia el cuento, una propuesta de Bulubú Actividades Infantiles, que lleva a escena esta obra, destinada a público infantil, que ahonda en los pilares educativos. Estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios. Las entradas se pueden reservar en la página web de La Térmica Cultural.

Por otro lado, el sábado, 13 de diciembre, tendrá lugar una nueva visita guiada en el marco del proyecto Compostilla I: Nace Endesa. El objetivo de esta actividad es abordar la historia de la primera central térmica de la entonces empresa pública de electricidad y descubrir los espacios que alojaban sus calderas y turbinas, hoy las salas de que conforman La Térmica Cultural.

La visita, de una hora de duración, dará comienzo a las 11.00 horas, con un precio de 5 euros por persona en tarifa general y 3 euros en tarifa reducida. Las entradas se pueden reservar en la página web de La Térmica Cultural.

En La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, la semana llega con varias actividades para el público infantil. El sábado, 13 de diciembre, ya en el marco de las actividades de Navidad, tendrá lugar a las 12.00 horas el taller Diciembre, ¡Llega la Navidad! Ingenieros navideños, en el que se reta a los participantes a demostrar su talento para resolver una serie de desafíos. El precio de esta actividad es de 4 euros. El domingo, 14 de diciembre, se propone otra actividad para descubrir los secretos del huerto en la época de invierno con Diciembre en el huerto, que se celebrará a las 12.00 horas, también con un precio de 4 euros.

También el domingo habrá una nueva propuesta de La nave de turbinas: escape room en el Museo de la Energía, en la que, combinando misterio e intriga, los participantes tendrán que resolver, con una serie de pistas, las incógnitas que alberga este espacio. La actividad, destinada a mayores de 8 años, tendrá tres pases, a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, con un precio de 10 euros. Para estas actividades, la reserva de plaza se puede realizar a través de la página web de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.

Precisamente, con motivo de las vacaciones escolares, Ciuden organiza el campamento de Navidad, que se celebrará en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía los días 22 y 23 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas, con opción de madrugadores desde las 9:00 horas. En este campamento se proponen actividades para divertirse y aprender con la ciencia, dirigidas a público de entre 6 y 14 años. El precio es de 20 euros para los dos días o de 12 euros por una de las jornadas.

A la luz de las velas

Por otro lado, dentro de la programación de Navidad, el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural acogerá por su parte, el viernes, 2 de enero, dos actuaciones en las que la música y la luz de las velas serán protagonistas. En primer lugar, a las 18.00 horas, tendrá lugar A la Luz de las Velas, Especial Disney, un concierto de piano y violín en el que se interpretarán, bajo la suave luz de 1.500 velas, algunos de los temas más representativos de la factoría Disney. Melodías de las bandas sonoras de La Sirenita, Frozen, Mary Poppins, Aladdin o El Libro de la Selva forman parte del repertorio en un concierto especialmente pensado para el público familiar. El precio de la entrada es de 18 euros y se pueden adquirir en la página web de La Térmica Cultural.

Posteriormente, a las 20.00 horas, en el mismo formato de piano y violín, se celebrará A la Luz de las Velas, bandas sonoras y éxitos atemporales, el segundo concierto en el que se interpretarán melodías como el Hallelujah de Leonard Cohen, My Way de Frank Sinatra o Perfect de Ed Sheeran, junto con temas de las bandas sonoras de Piratas del Caribe o Interstellar, entre otras. En este caso, el precio de la entrada es de 22 euros e, igualmente, se podrán adquirir en la página web de La Térmica Cultural.