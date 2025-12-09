El Hospital El Bierzo organiza una maratón de donación de sangre para reforzar las reservas antes de las fiestas
Sanitarios y usuarios del centro dispondrán de un punto de extracción en el vestíbulo de la puerta principal el 10 de diciembre desde las 9.00 hasta las 14.00 horas
El Hospital El Bierzo llevará a cabo una nueva maratón de donación de sangre el próximo miércoles 10 de diciembre, en colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), con el objetivo de reforzar las reservas antes de las celebraciones navideñas.
La extracción se realizará en la planta baja del hospital, junto a la entrada principal, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Desde el Chemcyl se anima especialmente a los profesionales sanitarios a participar como ejemplo para la ciudadanía y contribuir a garantizar la atención de los pacientes. Se recuerda que cada día se necesitan unas 450 donaciones en Castilla y León para cubrir la demanda asistencial.
El proceso de donación consta de tres pasos: entrevista confidencial y control de salud (presión arterial, pulso y hemoglobina), extracción con material estéril y desechable, y posterior hidratación y alimentación ligera. Una sola donación puede beneficiar hasta a tres pacientes, ya que los componentes sanguíneos se separan para tratar distintas patologías.
Las bolsas de hematíes (glóbulos rojos) son esenciales en múltiples situaciones: un accidente grave puede requerir hasta 30 bolsas; un parto complicado, seis; una operación de cadera, ocho; un trasplante de corazón, 20; y uno de médula, hasta 50.
Para donar es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, llevar el DNI y no padecer enfermedades transmisibles por la sangre. La extracción dura unos siete minutos y el volumen se recupera en dos horas. Además, el donante recibirá en unos días un mensaje con los resultados de los análisis realizados.