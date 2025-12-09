El Hospital El Bierzo organiza una maratón de donación de sangre para reforzar las reservas antes de las fiestas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Hospital El Bierzo llevará a cabo una nueva maratón de donación de sangre el próximo miércoles 10 de diciembre, en colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), con el objetivo de reforzar las reservas antes de las celebraciones navideñas.

La extracción se realizará en la planta baja del hospital, junto a la entrada principal, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Desde el Chemcyl se anima especialmente a los profesionales sanitarios a participar como ejemplo para la ciudadanía y contribuir a garantizar la atención de los pacientes. Se recuerda que cada día se necesitan unas 450 donaciones en Castilla y León para cubrir la demanda asistencial.

El proceso de donación consta de tres pasos: entrevista confidencial y control de salud (presión arterial, pulso y hemoglobina), extracción con material estéril y desechable, y posterior hidratación y alimentación ligera. Una sola donación puede beneficiar hasta a tres pacientes, ya que los componentes sanguíneos se separan para tratar distintas patologías.

Las bolsas de hematíes (glóbulos rojos) son esenciales en múltiples situaciones: un accidente grave puede requerir hasta 30 bolsas; un parto complicado, seis; una operación de cadera, ocho; un trasplante de corazón, 20; y uno de médula, hasta 50.

Para donar es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, llevar el DNI y no padecer enfermedades transmisibles por la sangre. La extracción dura unos siete minutos y el volumen se recupera en dos horas. Además, el donante recibirá en unos días un mensaje con los resultados de los análisis realizados.