Los acusados de agredir al presidente del Consejo Comarcal niegan los hechos

Los acusados de agredir al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, han negado los hechos en repetidas ocasiones y la Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión para uno de ellos por los delitos de atentado a la autoridad con agravante de discriminación por motivos ideológicos y dos años de cárcel para el otro por amenazas.

Así se ha puesto de manifiesto en el juicio, comenzado ayer en la Audiencia Provincial de León. Tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares consideran que han quedado probados los hechos y corroborados con los vídeos existentes, consistentes en insultos, amenazas y agresión hacia Olegario Ramón.

Según ha declarado uno de los acusados, F.P.C., él se estaba manifestando frente a la sede del PSOE para intentar resolver «el problema del país» y «lo que está pasando» con «las drogas, las putas», cuestiones con las que, ha asegurado, no está de acuerdo, por lo que acudía con su bandera frente a la sede socialista por que «ellos son los que mandan».

Al mismo tiempo, ha garantizado que no conocía a Olegario ni sabía que tenía cargos políticos. «No lo vi, vi un móvil que violó mi distancia de seguridad, lo puso demasiado cerca de los ojos, se me fue la mano», ha señalado, para agregar que dar un manotazo al móvil fue una «reacción natural». Según ha continuado, tiró el móvil y antes de caer ya se dio cuenta de que era un teléfono, momento en que le dio una patada con el fin de que no cayera al suelo, que no se rompiera y «no tener que pagárselo».

El otro acusado, J.A.P.A., ha reconocido que él sí sabía quién era Olegario y ha explicado que las protestas frente a la sede del PSOE se realizaban todos los días desde hacia meses alrededor de las 20.00 horas, para protestar contra la Ley de Amnistía. Respecto a las amenazas de las que se le acusa, ha señalado que «lo de las hostias» es «una paranoia que se ha montado él. En mi vida le he amenazado ni pretendo y, ¿darle unas hostias? No es mi estilo ese», ha apostillado.

En cuanto a los gritos de «mentiroso, asesino, pinocho o ladrón», ha puntualizado que se referían al PSOE, no al representante socialista y sobre la presunta agresión protagonizada por el otro acusado, ha asegurado que «jamás le llegó a tocar».