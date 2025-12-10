La salida de seis médicos amenaza la estabilidad de Traumatología en el Hospital El Bierzo

Otro vez una especialidad del Hospital El Bierzo está en la cuerda floja por la salida de médicos de su plantilla. Hasta ocho menos se van a contar en Traumatología. Tres ya se fueron al Servicio Gallego de Salud (Sergas) hace poco más de una semana, hay una jubilación prevista para febrero, otros dos especialistas se trasladarán a León y se suman una baja de maternidad activa y una baja de paternidad en ciernes. Situación complicada para uno de los servicios con más carga de pacientes y con mayor acumulación de tiempos de espera del Hospital El Bierzo.

El sindicato mayoritario del área sanitaria, no solo confirma estas cifras, sino que aprovecha el movimiento en la plantilla de Traumatología para volver a insistir a la gerencia de la necesidad de articular medidas para evitar la fuga de profesionales, para poder retener el talento en un hospital que adolece de médicos y también de profesionales de otras categorías, asegura la organización sindical, al tiempo que vuelve a denunciar una "comunicación bastante difícil" con quien lleva las riendas del Hospital, lo que complica abordar situaciones como la de Traumatología y la de Otorrinolaringología, asfixiado por sobrecarga laboral y exceso de guardias médicas, según denunció Singefe hace ya unas semanas.

La plantilla orgánica del servicio de Traumatología del Hospital El Bierzo es de 14 especialistas (incluida la jefatura de servicio y dos jefaturas de unidad). Según la información que maneja Singefe, la plantilla estaba cubierta y contaba también con el apoyo de una traumatóloga fidelizada, que es uno de los profesionales que se trasladará a León. "Nada sabemos de posibles soluciones, más allá de que no parece haber expectativas", afirma el responsable del sindicato, Carlos Javier Reguera.

La preocupación por la deriva de varios servicios del Hospital El Bierzo es evidente entre la parte social que, en el caso concreto de Singefe, vuelve a denunciar que la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo "parece más preocupada por dar una buena imagen exterior que por cuidar a sus profesionales para que no se marchen". "Se les está dejando ir a otras comunidades autónomas y a otras área de salud", asegura, contraponiendo con pesimismo y denuncia por "no poner los medios suficientes" la positividad que siempre manifiesta la dirección sobre el funcionamiento actual del hospital. "Nosotros no lo valoramos tan positivo", afirma.

Que trabajar en el Área de Salud del Bierzo puntúe más en la carrera profesional es una opción que sobrepasa el mero trámite económico y que, según Singefe, podría ayudar a mitigar la falta endémica de profesionales. "Se generaría una cadena y así vas rotando y trayendo gente", dice Reguera.