Visita al Hogar del Transeúnte por parte de los alumnos de 3º de Nutrición en Ponferrada

Grupo de alumnos que acudieron al Hogar del Transeúnte de Ponferrada.

Los estudiantes de 3º curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética visitaron el Hogar del Transeúnte de Ponferrada, dentro de la asignatura de Restauración Colectiva, impartida por las profesoras Cristina Rodríguez Melcón y Camino González Machado.

Pudieron observar cómo se organiza la alimentación en un recurso social, conociendo de primera mano la importancia de la seguridad alimentaria, la correcta gestión de los alimentos y los protocolos de higiene que garantizan un servicio responsable y adaptado a los usuarios.

Estas experiencias enriquecen la formación académica y ayudan a que los futuros profesionales integren conocimientos técnicos con sensibilidad social. La nutrición se aprende en clase, pero también se practica en la realidad cotidiana