La Miño-Sil refuerza la vigilancia hidrológica en el Bierzo, con una nueva estación en el río Tremor

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), amplia su red de control hidrológico con la instalación de una nueva estación del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en el río Tremor, a la altura del municipio de Torre del Bierzo. La actuación forma parte del proyecto europeo Risc_Plus, destinado a mejorar la prevención y respuesta frente a fenómenos hidrológicos extremos

Durante los meses de verano, se ejecutaron los trabajos necesarios para habilitar este nuevo punto de control, que incorpora instrumentación de última generación para medir el nivel del río, la pluviosidad y la temperatura ambiente. Estos datos son registrados de forma continua y son enviados cada cinco minutos al Centro de Control de Cuenca (Cecu) de la CHMS, en Ourense, permitiendo disponer de información actualizada y precisa ante posibles episodios de avenida o escasez de agua.

Con una inversión aproximada de 41.300 euros, esta actuación permite ampliar y reforzar la red de control hidrológico de la demarcación, modernizando la capacidad de seguimiento de las condiciones hidrometeorológicas en uno de los afluentes del río Sil.

La instalación de estos sistemas avanzados de medición permite mejorar significativamente el conocimiento del estado de los recursos hídricos y la respuesta de los cauces ante episodios de lluvia intensa, avenidas o periodos prolongados de sequía.

El acceso a datos precisos y en tiempo real a través de la Red SAIH facilita a las autoridades competentes anticiparse a los efectos de episodios extremos mediante acciones de prevención, preparación y protección, contribuyendo así a la seguridad de la población y a la conservación del medio ambiente.

Con esta nueva infraestructura, la CHMS continúa avanzando en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y en la gestión sostenible del agua en la demarcación Miño-Sil, en consonancia con los objetivos del proyecto Risc_Plus.

“El proyecto Risc_Plus, cofinanciado por el programa europeo Interreg España–Portugal (Poctep) 2021–2027, apuesta por soluciones basadas en el conocimiento científico, la cooperación transfronteriza y la innovación tecnológica, para garantizar una gestión eficiente y sostenible del agua en un escenario marcado por el cambio climático” ha concluido José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación.