El Hospital El Bierzo suma 23 donaciones de sangre en el maratón de diciembre

El Hospital El Bierzo ha celebrado este mes de diciembre una nueva edición de la maratón de donación de sangre, que ha contado con un total de 26 personas presentadas para donar, de las cuales 23 pudieron hacerlo finalmente.

Gran parte de las donaciones procedieron de nuevos donantes que quisieron contribuir a mantener las reservas necesarias para atender a los pacientes de Castilla y León, reforzando la importancia de este tipo de iniciativas para incorporar a más personas a la red solidaria que garantiza la disponibilidad de sangre en los hospitales.

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chmcyl) se agradece la colaboración de todos los participantes y se recuerda que la donación de sangre es un gesto sencillo que salva vidas.

El punto fijo de donación en El Bierzo está ubicado en el Centro de Salud de Ponferrada IV (Cuatrovientos), y los puntos móviles se pueden comprobar a través de la página web del Chemcyl.