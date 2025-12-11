El PP de Cacabelos denuncia "la incapacidad" del equipo de Gobierno para la gestión
Los empleados municipales tienen pendiente el ingreso de la nómina del mes de noviembre y además se acumulan retraso en el pago de suministros
El Grupo Municipal Popular de Cacabelos, con Adolfo Canedo al frente, denunció este jueves la complicada situación que atraviesan las dependencias municipales, donde la falta de personal, los impagos y problemas básicos como la ausencia de calefacción están generando un funcionamiento “insostenible” debido a la "incapacidad de la alcaldesa (la socialista Irene González) y al equipo de Gobierno".
Según explicó Canedo, la plantilla se encuentra “al límite” debido a las numerosas bajas laborales. La reducción del equipo técnico —incluyendo al interventor, la tesorera, el responsable de obras y dos de los cuatro agentes de la Policía Local— ha dejado al Ayuntamiento en una situación que, asegura, complica la gestión diaria y la atención a los vecinos. En la actualidad, la plantilla está formada por unas 60 personas de las que faltarían unas 15 o 16, apuntan desde el PP y cinco de las ausencias son de los ocho "altos funcionarios".
Entre las consecuencias de este colapso interno, Canedo señaló la acumulación de facturas pendientes con proveedores, situación que habría llevado a que los empleados trabajaran durante casi dos semanas sin calefacción en las oficinas municipales. Además, denunció que las nóminas correspondientes a noviembre continúan sin abonarse, justo cuando también se aproximan los pagos de la extra de Navidad y los salarios de diciembre.
El PP responsabiliza directamente a la alcaldesa de esta situación, acusándola de" falta de previsión" y de no adoptar medidas ante las bajas prolongadas en puestos clave.