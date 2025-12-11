La Diputación de León presenta en Camponaraya una guía para ayudar a víctimas de violencia sexual

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha presentado, el 11 de diciembre en Camponaraya, una guía de derechos y recursos para las víctimas de violencia sexual elaborada por el Programa de Mujer e Igualdad que gestiona el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible. La presentación ha estado enmarcada en la jornada Derechos, recursos y coordinación frente a la violencia sexual: una respuesta desde la provincia de León, organizada en colaboración con el grupo de trabajo del Consejo Provincial de la Mujer.

«Esta guía es una herramienta diseñada para facilitar el acceso a la información esencial, clarificar los procedimientos y garantizar que ninguna víctima se quede sin recibir la ayuda que necesita y merece», ha explicado Francisco Javier Álvarez en la inauguración de la jornada.

«El propósito de esta iniciativa es fortalecer la respuesta conjunta de todos los servicios implicados, porque sabemos que solo una actuación coordinada entre los servicios sociales, la sanidad, la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las entidades especializadas y el ámbito municipal puede asegurar una intervención rápida, empática y eficaz», ha detallado.

Además de la guía, también se ha presentado un mapa provincial de recursos para visualizar cuáles existen y cómo se articulan. La jornada se ha completado con una mesa de experiencias y protocolos, participada por profesionales de distintas áreas, y con la simulación de un caso práctico, en el que se ha analizado la cadena de atención desde la detección hasta la derivación especializada. Con esta jornada la Diputación reafirma su compromiso con la prevención, detección y atención de la violencia sexual.